Bahnverkehr zwischen Celle und Eschede wieder frei Stand: 20.03.2025 21:41 Uhr Seit dem späten Donnerstagabend rollt der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Celle und Eschede wieder auf zwei Gleisen. Zuvor hatte die Bahn den Streckenabschnitt kurzzeitig noch einmal voll gesperrt.

Ab 19.20 Uhr wurde der Zugverkehr auf dem Streckenabschnitt vorübergehend vollständig eingestellt. Laut einer Bahn-Sprecherin war die Vollsperrung notwendig, um letzte Arbeiten an Stromleitungen durchführen zu können. Gegen 21 Uhr bestätigte die Bahn dann auf Anfrage von NDR Niedersachsen, dass beide Gleise wieder freigegeben sind und sich der Zugverkehr nach und nach normalisiert. Die Strecke war am Dienstag zunächst vollständig gesperrt worden, nachdem ein umgestürzter Baum im Celler Stadtteil Garßen eine Oberleitung beschädigt hatte.

Reparatur von Oberleitung zog sich

Ursprünglich sollte die Strecke in der Nacht zu Mittwoch wieder freigegeben werden. Doch die Reparatur der Oberleitung zog sich offenbar länger als geplant. Bahn und metronom kündigten am Mittwoch an, die Störung werde in der Nacht zu Donnerstag behoben sein. Freigegeben wurde aber zunächst nur das Gleis von Eschede nach Celle. Während der Dauer der Arbeiten kam es zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen im Regional- und Fernverkehr.

