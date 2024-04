Stand: 22.04.2024 18:43 Uhr Spaziergängerin angegriffen: 26-Jähriger gesteht die Tat

Nach einem Angriff auf eine Frau in Springe (Region Hannover) hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der entscheidende Hinweis auf den Mann sei von einem Zeugen gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. In seiner Vernehmung habe der 26-jährige Verdächtige die Tat gestanden. Neben der Sicherung von Beweismitteln hielt die Polizei eine Gefährderansprache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei der 26-Jährige entlassen worden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Der Polizei zufolge war der Mann am vergangenen Mittwoch einer 45-jährigen Spaziergängerin gefolgt. Der Mann habe die Frau von hinten angegriffen und zu Boden gerissen. Die Frau wehrte sich und schrie, woraufhin der Angreifer geflohen sei. Die 45-Jährige blieb unverletzt.

