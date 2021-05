Sozialverband kritisiert: Postagenturen nicht barrierefrei Stand: 03.05.2021 15:10 Uhr Der Sozialverband Deutschland in Niedersachsen hat Postagenturen in mehreren Regionen getestet. Ergebnis: Sie sind nicht barrierefrei und können von Menschen mit Behinderung nicht genutzt werden.

Das teilte der Verband am Montag in Hannover mit. Anlass für den Test ist der Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai. Viele Postagenturen, insbesonders in Supermärkten oder Kiosken, könnten von Rollstuhlfahrern und blinden Menschen nicht genutzt werden, kritisiert der Sozialverband. Rund 80 Agenturen unter anderem in den Landkreisen Celle, Diepholz, Hannover, Leer, Lüneburg, Göttingen und im Emsland hat der Verband unter die Lupe genommen. Problem: In vielen Regionen gebe es keine offiziellen Postfilialen mehr. Stattdessen werde der Service an private Unternehmen vergeben. Die Barrierefreiheit werde dabei oftmals nicht berücksichtigt.

Fazit: "Es besteht erheblicher Nachbesserungsbedarf"

Bei den Tests wurde auf Anfahrt, Eingang, Orientierung und Ausstattung geachtet. Fazit: "Es besteht erheblicher Nachbesserungsbedarf", so der Sozialverband. Für Menschen mit einer Sehbehinderung fehlten taktile Leitsysteme. Auch beim Zugang für Rollstühle wurden Mängel festgestellt. Zwar könnten die meisten Filialen mit dem Rollstuhl befahren werden, doch absenkbare Verkaufstresen oder unterfahrbare Beratungsplätze gebe es selten.

Sozialverband: Barrierefreiheitsgesetz auf Privatwirtschaft ausweiten

Sozialverband-Vorsitzender Bernhard Sackarendt forderte eine Ausweitung des Barrierefreiheitsgesetzes. Derzeit beziehe es sich nur auf digitale Dienstleistungen und sei etwa in den Postfilialen nicht wirksam. Das führe dazu, dass Menschen mit Behinderung von der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen seien. Auch die Privatwirtschaft müsse gesetzlich zur Barrierefreiheit verpflichtet werden. "Die Deutsche Post sollte nicht nur in ihren eigenen Filialen für einen Zugang ohne Barrieren sorgen, sondern auch in denen ihrer Franchise-Agenturen", sagte Sackarendt.

