Sozialverband fordert mehr Unterstützung für Frauenhäuser

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat das Land aufgefordert, mehr für die Frauenhäuser in Niedersachsen zu tun. Die momentane Lage sei problematisch, sagte Annette Krämer, Expertin für Frauen- und Familienpolitik beim SoVD-Landesverband am Dienstag: "Die Finanzierung ist bis heute nicht einheitlich geregelt, es gibt immer noch zu wenig Plätze und um die Barrierefreiheit ist es ganz schlecht bestellt." In fünf niedersächsischen Landkreisen, darunter Osterholz und Holzminden, gebe es zudem kein einziges Frauenhaus - das sei ein Skandal. Die rot-grüne Landesregierung habe die Verbesserung der Hilfen bei den Frauenhäusern in den Koalitionsvertrag aufgenommen - bisher sei aber kaum etwas passiert, sagte Krämer. Sie forderte eine zentrale Stelle, um Unterstützung und Beratungsangebote zu koordinieren. Zwar plane die Landesregierung, eine solche Koordinierungsstelle wieder aufzubauen - wann, sei aber noch völlig unklar. Die Expertin wies darauf hin, dass die Gewalt in Partnerschaften steige. In erster Linie seien Frauen betroffen, so Krämer.

