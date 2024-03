Gewalt in der Partnerschaft: Jeder zweite Mann ist betroffen Stand: 13.03.2024 11:32 Uhr Gewalt gegen Männer in Partnerschaften war bislang eher ein Nischenthema. Nun hat das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen eine große Studie dazu veröffentlicht. Die Ergebnisse dürften überraschen.

Das Institut mit Sitz in Hannover hat für die repräsentative Studie deutschlandweit 1.200 Männer online befragt. Die Teilnehmer hätten am häufigsten psychische Gewalt (40 Prozent) erfahren, sagte der Mitautor der Studie Philipp Müller. Dazu zählten aggressives Anschreien, Beleidigungen und Demütigungen vor anderen. 39 Prozent litten unter dem Kontrollverhalten der Partnerin oder des Partners, Isolation und permanenten Schuldzuweisungen. Auch körperliche Gewalt in erheblichem Maße würden 30 Prozent erfahren, so der Mitautor.

Weitere Informationen Verden bekommt neues Zentrum für Opfer häuslicher Gewalt Frauenhaus sowie Beratungs- und Interventionsstellen sollen in dem geplanten Neubau künftig unter einem Dach arbeiten. (08.03.2024) mehr

Männer verdrängen ihre Opfer-Erfahrungen

Das typische Opfer gebe es nicht, sagte Müller, Gewalt betreffe Beziehungen quer durch die Gesellschaft. Viele Männer würden zudem ihre Opfer-Erfahrungen verdrängen. Das hatte sich auch in den Befragungen der Teilnehmer gezeigt: Zu Beginn gaben demnach nur 19 Prozent an, schon einmal Gewalt in einer Beziehung erlebt zu haben. Als im weiteren Verlauf die einzelnen Gewalthandlungen abgefragt wurden, summierte sich die Zahl der Betroffenen dann auf 54 Prozent. Im Hinblick auf die eigene Täterschaft gaben über die Hälfte der Männer an, selbst schon einmal Gewalt in einer Beziehung angewandt zu haben, rund ein Viertel sieht sich sowohl in der Opfer- als auch in der Täterrolle.