Hilfe für Frauen: Stade eröffnet neues Schutz- und Beratungszentrum Stand: 23.05.2024 11:48 Uhr In Stade ist am Donnerstag ein neues Schutz- und Beratungszentrum für Frauen eröffnet worden. Im Vergleich zu bisherigen Frauenhäusern gibt es einen entscheidenden Unterschied.

Denn die Adresse des neuen Frauenhauses (Im Neuwerk 22, 21680 Stade) wird im Gegensatz zu vielen anderen Häusern nicht geheim gehalten. Dadurch seien betroffene Frauen nicht mehr so isoliert, teilte der Landkreis Stade mit. In den vergangenen Jahren habe es einen Sinneswandel gegeben.

Frauenhaus soll kein Versteck sein

Frauenhäuser sollen keine Orte sein, an denen sich Frauen verstecken müssten. Es gehe vielmehr darum, das Thema "Gewalt gegen Frauen" sichtbar zu machen, heißt es. Gemeinsam mit der Polizei hat der Landkreis Stade ein Konzept entwickelt, um das Frauenhaus zu schützen. Dazu gehöre, dass nur Frauen aufgenommen würden, die sich sicher in Stade bewegen können. Vor jeder Aufnahme werde dazu eine individuelle Gefährdungsanalyse durchgeführt. Bei Risikofällen werden die Frauen an andere Häuser in anderen Städten vermittelt. Schon jetzt erhalten Frauen in Stade Hilfe unter der Telefonnummer 04141 - 44 123.

