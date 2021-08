Sind Wartungsfehler Ursache für Gyrocopter-Absturz? Stand: 11.08.2021 14:03 Uhr Vor drei Wochen starben zwei Männer in Hildesheim beim Absturz eines Gyrocopters. Ermittler gehen bei der Ursache bislang von einem Wartungsfehler aus.

Experten hatten das Wrack begutachtet und festgestellt, dass es Korrosionsspuren an der Stelle gab, an der das Rotorblatt in rund 50 Metern Höhe abgebrochen sei, wie die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen auf NDR Anfrage mitteilte. Ein detaillierter Zwischenbericht der Bundesstelle wird Ende September erwartet.

Rotorblatt und Motor brechen ab

Der Traghubschrauber hatte sich im Landeanflug auf den Flugplatz befunden. Bei dem Absturz kamen der 60 Jahre alte Fluglehrer und ein 53 Jahre alter Flugschüler ums Leben. Neben dem Rotorblatt hatte sich der Motor der Maschine gelöst und war auf ein Hausdach gefallen. Das Gestell stürzte rund 400 Meter vom Flughafengelände zu Boden.

