Shaul Ladany: Holocaust-Überlebender im Landtag

Wie viel Schmerz kann ein einzelnes Menschenleben ertragen? Wie häufig grausamen Bedrohungen und Situationen entkommen? Shaul Ladany, heute 83 Jahre alt, hat den Holocaust überlebt. Er entkommt 1944 dem Konzentrationslager Bergen-Belsen bei Celle. 1972 fährt er für die Disziplin Gehen als Mitglied der israelischen Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen in München. Am 05. September werden elf seiner Teamkollegen werden durch die palästinensische Terrorgruppe "Schwarzer September" ermordet. Am Mittwoch erzählt er seine Geschichte im Niedersächsischen Landtag. NDR.de überträgt live.

Landtagspräsidentin betont wichtige Rolle von Zeitzeugen

Anlass für Ladanys Besuch ist der Holocaust-Gedenktag 75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz in Polen. "Heute stellen wieder mehr Menschen die Verbrechen des Nationalsozialismus infrage oder relativieren sie", sagte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD). Umso wichtiger sei die Rolle der letzten Zeitzeugen wie Ladany.

Ausstellung im Landtag

Ladany wurde 1936 in Belgrad im heutigen Serbien geboren und war acht Jahre alt, als seine Familie ins KZ Bergen-Belsen deportiert wurde. Er gehörte zu den wenigen jüdischen Insassen, die durch Verhandlungen des Journalisten Rudolf Kasztner und jüdischer Organisationen gegen Geldzahlungen in die Schweiz ausreisen durften. Seitdem er 13 Jahre alt ist, sammelt Ladany Dokumente aus dem Konzentrationslager und zum Attentat bei Olympia 1972. Seine Erinnerungsstücke sind vom 3. bis zum 6. Februar in einer Wanderausstellung im Landtag zu sehen.

