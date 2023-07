Stand: 11.07.2023 18:34 Uhr Sexueller Übergriff auf 43-Jährige in Hildesheimer Innenstadt

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 43-jährige Frau in der Hildesheimer Innenstadt sucht die Polizei nun Zeugen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sprach der bislang unbekannte Mann die Frau in der Nacht zu Samstag in der Straße Hinter dem Schilde an. Kurz darauf habe er sie geschlagen und entkleidet. Dann verging er sich sexuell an der 43-Jährigen. Eine Anwohnerin bemerkte den Lärm und ging zunächst davon aus, dass sich zwei Männer prügeln würden. Sie alarmierte die Polizei und bat Passanten vergeblich um Hilfe. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Mann. Der Unbekannte sei etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und etwa 30 bis 35 Jahre alt. Weitere mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täter oder dessen Fluchtweg geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

