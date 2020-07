Stand: 30.07.2020 07:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sexueller Übergriff: Polizei sucht Täter

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 18-Jährige am Altwarmbüchener See in Hannover sucht die Polizei nach dem Täter. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie die Beamten mitteilten, war die junge Frau am Dienstagabend am See spazieren. Ein Unbekannter habe sie dann von hinten angegriffen, zu Boden gezogen und unsittlich berührt, heißt es. Die junge Frau setzte sich zur Wehr, woraufhin der Täter von ihr abließ und flüchtete. Eine Zeugin hörte Hilferufe der 18-Jährigen, wählte den Notruf und betreute die Frau bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten suchen nun weitere Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.07.2020 | 06:30 Uhr