Sexueller Missbrauch: EKD legt Betroffenenbeirat auf Eis Stand: 11.05.2021 14:25 Uhr Nach acht Monaten wurde die Beteiligung Betroffener bei der Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche auf Eis gelegt. Was schief lief, soll eine Untersuchung zeigen.

Der erst im September gegründete Betroffenenbeirat wird demnach vorläufig ausgesetzt, wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Montagabend in Hannover mitteilte. Das Konzept sei gescheitert, heißt es weiter. Demnach habe es Rücktritte aus dem Beirat gegeben und auch interne Konflikte. Außerdem sei in Gesprächen zwischen dem Beauftragtenrat - dem leitende Geistliche und Kirchenjuristen angehören - und dem Betroffenenbeirat kein Konsens über das weitere Vorgehen erzielt worden. Der Beirat wurde zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der EKD als Gegengewicht zum Beauftragtenrat berufen.

Beirat: Anforderungen waren zu hoch

Fünf der ursprünglich zwölf Mitglieder des Beirats sind im März zurückgetreten. Auch sie begründeten das mit internen Konflikten - aber sie übten auch Kritik an der Zusammenarbeit mit dem Beauftragtenrat der Kirche. Auch die im Betroffenenbeirat verbliebenen Mitglieder kritisierten im März, dass sie nicht ausreichend und rechtzeitig über Sachverhalte informiert und nicht auf Augenhöhe behandelt würden. Zudem seien die ehrenamtlichen Mitglieder mit den an sie gestellten Aufgaben überfordert worden. Die Anforderungen seien "weit über das Maß eines üblichen Ehrenamts hinausgegangen."

Mitglieder stimmten gegen Auflösung

Die sieben verbliebenen Mitglieder des Beirats übten derweil scharfe Kritik an der Aussetzung des Gremiums durch die EKD. Die Evangelische Kirche habe grundlegende Standards für eine gelingende Beteiligung von Betroffenen bis heute nicht geschaffen, hieß es. Es fehle an verbindlichen Strukturen, einem klaren Auftrag sowie Transparenz. Zudem weiche die EKD einer Diskussion über solche qualitativen Standards aus. Auch habe eine Mehrheit der verbliebenen Beirats-Mitglieder eine Auflösung des Gremiums bis zuletzt abgelehnt.

Gremium soll wissenschaftlich evaluiert werden

Als "äußerst schmerzlich" bezeichnete der Braunschweiger Bischof Christoph Meyns als Sprecher des Beteiligtenrats das Scheitern des Beirats. Nun soll die Arbeit des Betroffenenbeirats extern untersucht werden. Laut EKD ist das Ziel, die Perspektive der Betroffenen künftig noch besser einzubeziehen. Für die Zwischenzeit solle es andere Formen der Beteiligung bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt geben. Details nannte die Kirche zunächst nicht. Die Untersuchung soll noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Die Arbeit des Beauftragtenrats der EKD soll dabei aber keine Rolle spielen.

