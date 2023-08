Stand: 17.08.2023 16:32 Uhr Sechs Straftaten in fünf Stunden: Mann tobt in Regionalbahn

Ein 35-Jähriger hat in der Nacht zu Donnerstag in einem Zug von Bremen nach Hannover randaliert. Wie die Polizei mitteilte, soll der Obdachlose nach einer Fahrscheinkontrolle ausgerastet sein. Ein 34-jähriger Zugbegleiter habe sich deswegen beim Lokführer eingeschlossen, hieß es in der Mitteilung. Der 35-Jährige soll demnach eine Scheibe der Regionalbahn mit einem Nothammer eingeschlagen haben. Bei Ankunft in Hannover wurde er von der Bundespolizei festgenommen. Weil der Mann sich stark gewehrt hatte, wurde er laut Polizei gefesselt zur Dienststelle gebracht. Ein Arzt entnahm dort eine Blutprobe. Als der 35-Jährige die Wache verließ, soll er einem Beamten auf Brust und Arm geschlagen haben. Der Mann wurde den Angaben zufolge erneut gefesselt und verbrachte die Nacht in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen des Erschleichens von Leistungen, Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

