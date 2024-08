Stand: 26.08.2024 15:47 Uhr Schweißarbeiten lösen Brand und Explosion in einer Garage aus

Bei einem Garagenbrand in Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist am Montagmorgen eine Gasflasche explodiert. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Einsatzkräfte waren gegen 7.30 Uhr alarmiert worden, weil im Ortsteil Thüste eine Garage brannte. Während der Anfahrt sei in der Garage die Gasflasche explodiert, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Druckwelle seien unter anderem das Garagendach angehoben und das Tor deformiert und aus den Verankerungen gedrückt worden. Teile flogen bis zu 70 Meter und verursachten weitere Schäden auf Nachbargrundstücken. Brandursache seien vermutlich Schweißarbeiten des Grundstücksbesitzers gewesen, hieß es. Dabei hätten sich Stofflappen durch Funkenflug entzündet. In Abwesenheit des 73-Jährigen hätten sich die Flammen dann unbemerkt und schnell ausgebreitet, so der Sprecher.

