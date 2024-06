Schützenfest Hannover verzichtet auf Partyhit "L'amour Toujours" Stand: 26.06.2024 09:34 Uhr Nach dem Missbrauch des Partyhits "L'amour Toujours" von Gigi D'Agostino für rassistische Parolen wollen die Verantwortlichen des Schützenfestes Hannover gänzlich auf das Lied verzichten.

"Wir haben zwar keine rechtliche Handhabe, das Lied zu verbieten. Wir empfehlen aber den Schaustellern und Festzeltbetreibern, das Lied nicht zu spielen.", sagt der Präsident des Verbands Hannoverscher Schützenvereine, Paul-Eric Stolle. Am Ende müssten sie aber selbst entscheiden. Die Betreiber des Schlagerzeltes "Alt Hanovera" haben laut eigener Aussage mit ihrem DJ bereits besprochen, dass "L'amour Toujours" nicht gespielt wird. Auch im Ausschank "Bä(h)renstarkes Rundteil" wird auf das Lied verzichtet.

"Die Menschen müssen Zivilcourage zeigen"

Die Stadt Hannover ist Mitveranstalter des Schützenfestes. Nach Angaben von Sprecherin Olja Yasenovskaya gibt es ein Sicherheitskonzept für das Volksfest. Sollte es zu einer Straftat kommen, zum Beispiel wenn Einzelne oder eine Gruppe rassistische Parolen anstimmen, dann werde die Polizei informiert und die entsprechenden Personen angezeigt. Schützen-Präsident Stolle hofft außerdem auf die Zivilcourage der Besucher. "Jeder, der rassistische Parolen singt, soll angezeigt werden."

Videos 6 Min Reaktionen nach Nazi-Parolen bei Schützenfest In Löningen setzen rund 300 Menschen ein Zeichen für Vielfalt. In Isenbüttel soll das Lied "L'amour toujours" nicht gespielt werden. 6 Min

Banner beim Schützenausmarsch am Sonntag

Dass die Schützen in Hannover gegen jegliche Art von Extremismus stehen, wollen sie am Sonntag beim großen Schützenausmarsch zeigen. Laut Schützen-Präsident Stolle sind große Banner geplant mit der Aufschrift "Gegen Extremismus - für Demokratie". Die Banner sollen vor den jeweiligen Zügen zu sehen sein. Der Schützenausmarsch wird live im NDR Fernsehen und auf NDR.de im Videostream zu sehen sein.

Auch das Maschseefest soll ohne "L'amour Toujours" stattfinden

Nach dem Schützenfest findet Ende Juli die nächste große Veranstaltung statt. Das Maschseefest Hannover beginnt am 31. Juli. Auch dort will der Veranstalter, die Hannover Marketing & Tourismus GmbH, auf den Partyhit verzichten. "Auf den von uns bespielten Bühnen wie zum Beispiel der Hauptbühne am Nordufer wird "L'amour Toujours" nicht gespielt. Die einzelnen Betreiber wurden von uns intensiv gebrieft, den Song nicht zu spielen, um in keiner Form mögliche Zwischenfälle zu provozieren", teilte der Veranstalter mit. Man nehme jede Form von Diskriminierung, einschließlich rassistischer Parolen, sehr ernst. "Wir möchten, dass unser Fest ein sicherer und fröhlicher Ort für alle Besucher ist.", sagt Ela Windels von der Hannover Marketing & Tourismus GmbH.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.06.2024 | 15:00 Uhr