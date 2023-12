Schüsse im Landkreis Hildesheim? Verdächtiger festgenommen Stand: 11.12.2023 07:15 Uhr Nach dem Streit zweier Gruppen in einem Hildesheimer Club am Wochenende hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Verdächtigen festgenommen. Einsatzkräfte griffen den Mann in einem Hotel in Hildesheim auf.

Der Verdächtige wurde gegen zwei Uhr morgens am Montag gefasst, teilte die Polizei dem NDR Niedersachsen mit. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die zwei Gruppen in der Nacht zu Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache aneinandergeraten. Ein 26-Jähriger war nach der Auseinandersetzung von Bekannten mit einem Auto nach Asel in der Gemeinde Harsum gefahren und dort abgesetzt worden. Dort soll der 26-Jährige dann von mehreren Männern unter anderem mit Schlägen und Tritten attackiert worden sein. Die Angreifer sollen zu der Gruppe gehören, mit der es zuvor Streit im Club gegeben hatte. Als er seine Bekannten zur Hilfe rief, wurden auch sie in ihrem Auto angegriffen. Polizeiangaben zufolge sollen auch Schüsse gefallen sein.

Mann durch umherfliegende Scherben verletzt

Ein ebenfalls 26-Jahre alter Mann, der im Auto saß, wurde dabei mutmaßlich durch umherfliegende Scherben einer zerstörten Fahrzeugscheibe verletzt. Die Insassen fuhren mit dem Auto in Richtung Hildesheim und alarmierten die Polizei. Als die Beamten in Asel ankamen, flüchteten die mutmaßlichen Angreifer mit einem dunklen Auto. Trotz einer Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, fehlte von ihnen vorerst jede Spur. Die beiden 26-Jährigen wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Geschehnissen stehen laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch am Anfang.

