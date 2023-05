Stand: 22.05.2023 08:13 Uhr Schüler-Big Band aus Garbsen gewinnt bei "Jugend jazzt"

Eine Schüler-Big Band aus Garbsen hat den Bundeswettbewerb "Jugend jazzt" in Hamburg gewonnen. Sie wurde mit dem Live-Recording-Preis der Kulturakademie der Diakonie Nord Nord Ost in Holstein ausgezeichnet, teilte der Deutsche Musikrat mit. Die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Berenbostel erhalten die Möglichkeit, von ihrer Band eine Tonaufnahme mit dem Jugend-jazzt-Musiktruck zu machen. Einen Tag lang können sie mehrere Titel einspielen. Als Gewinner durfte die Band außerdem mit der NDR Bigband gemeinsam auf der Bühne stehen. Insgesamt traten 13 Big Bands beim bundesweiten Finale in Hamburg an.

Weitere Informationen Bundesbegegnung "Jugend jazzt" mit der NDR Bigband (27.04.2023) Im Mai kommen rund 350 Musiker:innen zur Bundesbegegnung - und treffen bei der "Jugend jazzt Night" auf die NDR Bigband. mehr

Weitere Informationen "Jugend jazzt": Preisträgerkonzert mit der NDR Bigband (03.02.2023) Preisträgerbands von "Jugend jazzt" kommen mit der NDR Bigband für ein gemeinsames Konzert im Rolf-Liebermann-Studio zusammen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.05.2023 | 07:30 Uhr