Stand: 13.06.2024 13:21 Uhr Schockanruf in Hameln: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Die Polizei hat am Mittwoch in Hameln zwei mutmaßliche Betrüger gefasst und einer 89-jährigen Frau ihren Schmuck und ihr Geld zurückgeben. Die Wertgegenstände hatte eine Komplizin zuvor bei einem sogenannten Schockanruf von der Dame gefordert. Am Telefon gab sie sich als Polizistin aus und behauptete, die Tochter der Seniorin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Sie würde nur gegen eine Kaution freikommen, sollte diese nicht gezahlt werden müsse die Tochter in Untersuchungshaft. Die Dame übergab daraufhin einem unbekannten Mann die geforderten Wertgegenstände. Die Polizei konnte jedoch direkt eingreifen und den Mann bei der Übergabe festnehmen, da sie einen Hinweis auf die bevorstehende Übergabe bekommen hatte. Im näheren Umkreis stellten die Beamten dann noch einen weiteren mutmaßlichen Mittäter.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.06.2024 | 13:30 Uhr