Stand: 13.06.2024 13:06 Uhr Erfolgreiche Betrüger: Polizei warnt vor Schockanrufen

Betrüger haben in Braunschweig innerhalb von einer Woche einen fünfstelligen Betrag durch Schockanrufe erbeutet. Das berichtet die Polizei. Nach Angaben der Ermittler haben die Trickbetrüger von drei Seniorinnen Bargeld und Schmuck erhalten. In allen drei Fällen sollen sie sich am Telefon als Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgegeben haben. Sie sollen den Betroffenen erzählt haben, dass ein Familienmitglied einen Verkehrsunfall hatte, bei dem ein Mensch zu Tode kam. Dann forderten sie laut Polizei eine Kaution von den Seniorinnen. Die Opfer übergaben diese schließlich an unbekannte Männern und Frauen, die als Abholer vorbeikamen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min