Schlangenlinien gefahren: Polizei stoppt Autofahrer in Holle

Die Polizei im Landkreis Hildesheim hat einen stark betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Am Sonnabendnachmittag erhielten die Beamten den Angaben zufolge einen Hinweis auf einen Wagen, der in Holle auffallend langsam und in Schlangenlinien fahren würde. Polizisten fanden den Autofahrer und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von rund 3,5 Promille fest. Der 52-Jährige hatte außerdem keinen Führerschein mehr. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.

