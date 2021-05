Stand: 31.05.2021 10:39 Uhr Salzhemmendorf: Frau mit 3,4 Promille im Auto unterwegs

Die Polizei hat in Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) eine sturzbetrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Beamten war die 56-Jährige am Sonntagabend mehreren Zeugen aufgefallen, als sie in einer Tankstelle noch mehr Alkohol kaufen wollte. Die Zeugen verhinderten bis zum Eintreffen der Beamten, dass die Frau weiterfuhr. Ein Atem-Alkohltest ergab später einen Wert von fast 3,4 Promille.

