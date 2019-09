Stand: 06.09.2019 21:38 Uhr

SPD-Chef: Kandidaten zeigen Konsens in Hannover

Wer wird das neue Chef-Duo der Bundes-SPD? Eine Antwort auf diese Frage soll die Parteibasis liefern. Damit die SPD-Mitglieder auch wissen, für welche Inhalte die Bewerber stehen, stellen diese sich auf insgesamt 23 Regionalkonferenzen vor. Nach Saarbrücken ist Hannover am Freitagabend die zweite Station, auf der sich die sieben Bewerber-Duos und der Einzelkandidat präsentieren. Zum Auftakt der Konferenz mahnte Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Landeschef Stephan Weil die 850 anwesenden Gäste: "Wir standen uns in letzter Zeit zu oft selbst im Weg." Wenn die Partei das hinter sich lasse, sei der Vorsitz auch wieder das schönste Amt neben Papst. Damit spielte Weil auf ein bekanntes Zitat des ehemals beliebten SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering an.

Pistorius muss sich nicht groß vorstellen

Einer der Kandidaten für den Vorsitz ist Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der zusammen mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping antritt. Er sagte: "Wir sind überzeugt, dass die Partei mehr kann, als sie zuletzt gezeigt hat." Pistorius konnte vor dem niedersächsischen Parteipublikum klar seinen Heimvorteil nutzen und musste sich als prominenten Minister nicht groß vorstellen.

Viel Konsens aber auch kritische Fragen

Bei den Konzepten der einzelnen Kandidaten zu Themen wie Arbeit, Wohnen und Umwelt bedachte die Basis aber alle Bewerber gleichermaßen mit Applaus - viel Konsens also am Freitagabend in Hannover. Kritische Nachfragen richteten die Genossen beispielsweise an Bundesfinanzminister Olaf Scholz: Warum habe er den Niedergang der Partei nicht habe stoppen können? Auch die GroKo in Berlin und mehr Beteiligung für die Basis waren Themen.

Im Dezember soll die neue Spitze feststehen

In Niedersachsen sind noch Regionalkonferenzen in Oldenburg und Braunschweig geplant. Nach den Regionalkonferenzen können die SPD-Mitglieder im Oktober online oder per Brief abstimmen, wen sie an der Spitze ihrer Partei sehen möchten. Erhält kein Duo oder der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es eine Stichwahl zwischen Erst- und Zweitplatzierten. Im Dezember soll der Bundesparteitag das Ergebnis dann bestätigen.

