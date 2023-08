Stand: 22.08.2023 13:36 Uhr S-Bahn in Hannover erfasst Bauarbeiter - 34-Jähriger stirbt

Nach einem tödlichen Unfall am Bahnhof Hannover-Nordstadt konnte die Polizei nun die Identität des überfahrenen Bauarbeiters klären. Demnach handele es sich um einen 34-jährigen Mann, vermutlich sei er ein Bahn-Mitarbeiter. Er betrat aus bisher ungeklärten Gründen am späten Montagnachmittag ein Gleis, wie die Bundespolizei mitteilte. Zeitgleich fuhr demnach eine S-Bahn aus Richtung Seelze ein. Trotz sofortiger Bremsung habe der Zug den Warnweste tragenden Arbeiter erfasst. Der Mann wurde den Angaben zufolge eingeklemmt. Die Einsatzkräfte sperrten den Unfallort weiträumig ab. Die Reisenden konnten die S-Bahn demnach am Bahnsteig verlassen. Unter den 550 Passagieren sei ein Notarzt gewesen, der den Mann bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte versorgt habe. Der Bauarbeiter sei befreit und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag er kurze Zeit später seinen Verletzungen, wie die Bundespolizei weiter mitteilte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.08.2023 | 13:30 Uhr