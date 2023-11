Stand: 22.11.2023 10:44 Uhr Rufbus Sprinti knackt Marke von einer Million Fahrten

Das Rufbus-System Sprinti in der Region Hannover hat seine millionste Fahrt absolviert. Diese besondere Tour übernahm der Fahrer Patrick Gansauge in Springe. Nach dem Start im Sommer 2021 in Sehnde, Springe und der Wedemark wurde das Einsatzgebiet auf mittlerweile sieben Umlandkommunen Hannovers ausgebaut. Im Dezember wird das Projekt auf zwölf Kommunen erweitert. Der Sprinti wird dann unter anderem in Wunstorf fahren. Dort wurde die millionste Tour am Dienstag gefeiert. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sagte: "Wie der Sprinti hier in kurzer Zeit angenommen wird, ist herausragend. Das zeigt, dass die Menschen in der Region durchaus bereit sind, auch mal das Auto stehen zu lassen, wenn nur die Alternativen attraktiv genug sind." Die Kleinbusse der hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra sind nicht an einen Fahrplan gebunden. Sie werden individuell über eine App gerufen. Das Angebot soll die Mobilität im ländlichen Raum verbessern.

Weitere Informationen Region Hannover: Sprinti-Busse fahren bald in weiteren Kommunen Dafür wird die Flotte von 30 auf 120 Kleinbusse aufgestockt. Der Rufbus kann nach Bedarf gebucht werden. (19.09.23) mehr

