Region Hannover: Sprinti-Busse fahren bald in weiteren Kommunen

Das Rufbus-System Sprinti in der Region Hannover wird ausgeweitet. Künftig fahren die Sprinti-Busse nicht mehr nur in der Wedemark, in Sehnde und in Springe, sondern auch in neun weiteren Kommunen: in Burgwedel, Lehrte, Burgdorf, Uetze, Pattensen, Barsinghausen, Neustadt, Wunstorf und Wennigsen. Der Sprinti ist ein sogenannter On-Demand Bus - ein Kleinbus, der nach Bedarf gebucht werden kann. Das System wird nach Angaben der Region so gut nachgefragt, dass es nun erweitert werden soll, und zwar schrittweise ab dem 1. Oktober. Damit es für die neuen Routen genügend Fahrzeuge gibt, wird die bestehende Flotte von 30 Bussen bis Ende des Jahres auf 120 Busse aufgestockt. Rund ein Viertel von ihnen soll elektrisch angetrieben sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.09.2023 | 06:30 Uhr