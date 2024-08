Stand: 06.08.2024 18:05 Uhr Rossmann will künftig keine Tesla-Autos mehr kaufen

Die Drogeriemarktkette Rossmann will nach eigenen Angaben künftig keine Autos des US-Herstellers Tesla mehr kaufen. Als Begründung nannte der Konzern mit Hauptsitz in Burgwedel (Region Hannover) am Dienstag die "Unvereinbarkeit zwischen den Aussagen von Tesla-CEO Elon Musk und den Werten, die Tesla mit seinen Produkten vertritt". Demnach unterstütze Elon Musk den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der den Klimawandel immer wieder in öffentlichen Aussagen leugnet. "Diese Haltung steht in krassem Gegensatz zur Mission von Tesla, durch die Produktion von Elektroautos einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten", sagte Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung. Nach Angaben des Unternehmens besitzt der Rossmann-Fuhrpark rund 800 Pkw, 34 davon sind Autos von Tesla. Die derzeitigen Modelle werden laut Rossmann weiter genutzt. Für die Zukunft prüfe das Unternehmen alternative Modelle und Hersteller.

