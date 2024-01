Stand: 11.01.2024 22:18 Uhr 13,9 Milliarden Euro Umsatz - Rossmann verbucht Rekordjahr

Die Drogeriemarktkette Rossmann hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz verbucht. 2023 habe sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 14,4 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro erhöht, teilte das Unternehmen aus Burgwedel bei Hannover am Donnerstag mit. Ein Teil des Anstiegs dürfte aus höheren Preisen infolge der Inflation stammen. Angaben zum Gewinn machte Rossmann wie üblich nicht. Die Drogeriemarktkette hat rund 62.100 Beschäftigte und mehr als 4.700 Filialen in Deutschland und im Ausland. In diesem Jahr sollen weitere 253 Filialen dazukommen, davon 75 in Deutschland.

