Stand: 19.08.2021 10:41 Uhr Ronnenberg: Polizei ermittelt Verdächtige nach Kiosk-Überfall

Mit Schusswaffen hatten Unbekannte Anfang Juli eine Kiosk-Mitarbeiterin in Ronnenberg (Region Hannover) bedroht und waren mit den Tageseinnahmen entkommen. Inzwischen hat die Polizei vier Verdächtige ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft Hannover am Donnerstag mitteilte. Demnach haben Fahnder die Wohnungen der Männer im Alter von 18 und 19 Jahren in Ronnenberg und den hannoverschen Stadtteilen Mühlenberg, Wettbergen und Vahrenwald durchsucht. Dabei entdeckten sie unter anderem zwei Schreckschusswaffen, Gaskartuschen und Mobiltelefone, so eine Sprecherin. Gegen die Männer werde nun wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt.

