Stand: 30.12.2024 13:38 Uhr Rodewald: Unbekannter bricht in Haus ein und stiehlt Auto

In Rodewald (Landkreis Nienburg) ist ein Unbekannter Weihnachten in ein Einfamilienhaus eingebrochen und hat ein Auto gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieg der Einbrecher zwischen dem ersten und dem zweiten Weihnachtsfeiertag durch ein Kellerfenster in das Haus ein. Die Bewohner waren den Angaben zufolge zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Im Haus fand der Einbrecher laut Polizei einen Autoschlüssel und stahl einen vor dem Haus geparkten Wagen im Wert von etwa 25.000 Euro. Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter das Haus zuvor beobachtet und ausgekundschaftet hat. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Telefonnummer (04251) 672 80 zu melden.

Weitere Informationen Einbruchschutz: Tipps für mehr Sicherheit im Haus In der dunklen Jahreszeit nimmt die Zahl der Einbrüche zu. Mit einfachen Maßnahmen lassen sich Fenster und Türen sichern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min