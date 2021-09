Stand: 28.09.2021 08:57 Uhr Ringelnatter sorgt für Polizeieinsatz in Landesbergen

In Landesbergen (Landkreis Nienburg) hat eine Ringelnatter einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau hatte das Tier am Montag auf ihrer Gartenterrasse entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die 68-Jährige habe die Schlange kurzerhand eingefangen und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Beamten hätten das Tier eindeutig als Ringelnatter identifiziert, hieß es. Sie brachten die Schlange darauf in die Feldmark und ließen sie dort frei.

