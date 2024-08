Stand: 16.08.2024 18:42 Uhr Riesige Zahl an Kinderpornografie-Dateien: Hildesheimer in U-Haft

Ein Hildesheimer steht laut Staatsanwaltschaft Hannover unter dringendem Tatverdacht, eine Vielzahl kinder- und jugendpornographischer Dateien besessen und verbreitet zu haben: Die Zahl der Inhalte soll im sechsstelligen Bereich liegen. Das Beweismaterial sei bei Durchsuchungen seiner Wohnräume beschlagnahmt worden. Seit Dienstag dieser Woche sitzt der 32-Jährige demnach in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen den Mann seien seit vergangenem Jahr geführt worden und intensiv gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Ermittlungen gegen ihn dauerten demnach an. Den Untersuchungshaftbefehl gegen den Verdächtigen hatte das Amtsgericht Hildesheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen. Auf die Spur gebracht hatte die Behörden das Nationalen Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min