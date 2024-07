Stand: 22.07.2024 22:24 Uhr Rentner im eigenen Bett überfallen: Drei Verdächtige gefasst

Deutsche und rumänische Ermittler haben drei Männer festgenommen, die Anfang Juli einen schlafenden Rentner in dessen Wohnung in Langenhagen (Region Hannover) überfallen haben sollen. Der damals 83-Jährige erlitt laut Staatsanwaltschaft eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Rippenbrüche. Die Täter erbeuteten Handys, EC-Karten und Bargeld. Als dringend verdächtig gelten nun drei 22, 39 und 43 Jahre alte Männer. Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Montag mitteilte, wurden sie bereits am Donnerstag festgenommen: zwei von ihnen nach Durchsuchungen im Emsland, der dritte auf Basis eines Europäischen Haftbefehls in Rumänien. Die Behörden werfen dem festgenommenen 43-Jährigen noch einen weiteren Einbruch im April in Haren (Landkreis Emsland) vor. Die Tatverdächtigen sitzen den Angaben zufolge in Untersuchungs- beziehungsweise Auslieferungshaft.

