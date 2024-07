Langenhagen: 83-Jähriger im Bett festgehalten und überfallen Stand: 02.07.2024 16:56 Uhr Drei Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen 83-jährigen Mann in seiner Wohnung in Langenhagen (Region Hannover) überfallen. Laut Polizei brachen die Täter über eine Balkontür ein.

Während einer der Täter den Mann im Bett festgehalten habe, hätten seine Komplizen die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht, so die Polizei. Anschließend seien die mutmaßlichen Täter in verschiedene Richtungen geflüchtet. Die alarmierten Beamten konnten demnach einen der Flüchtenden zunächst festhalten, dieser riss sich jedoch los und verletzte dabei zwei Beamte leicht. Ob die Verdächtigen Beute gemacht haben, ist nicht bekannt. Der Senior wurde bei dem Überfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen

Nun sucht die Polizei nach den drei mutmaßlichen Tätern. Einer der Männer ist den Angaben zufolge 1,85 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Seine dunklen, mittellangen Haare trägt er in einem Zopf, außerdem hat er einen Dreitagebart. Seine Kleidung beschreibt die Polizei als dunkel, sein Gesicht soll er verdeckt haben, genau wie die anderen Tatverdächtigen. Hinweise zur Tat oder zu den gesuchten Männern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109–5555 entgegen.

