Rekord: 1,2 Millionen Menschen leben in der Region Hannover

Für mehr als 1,2 Millionen Menschen war die Region Hannover Ende Juni 2024 die erste Adresse. Das sei ein historischer Höchststand, so eine Regionssprecherin. Nach ihren Angaben ist die Bevölkerungszahl der Landeshauptstadt Hannover und ihrer 20 Nachbarkommunen damit das 15. Quartal in Folge gestiegen. Allerdings nur knapp: "Das Plus im Vergleich zum Stichtag am 31. März 2024 liegt bei 454 Personen", so die Sprecherin. Der Zuwachs liege vor allem am Zuzug in die Landeshauptstadt Hannover, hieß es. Im Umland ist laut Region die Gemeinde Wedemark besonders attraktiv: Erstmals hat sie die Marke von 31.000 Einwohnerinnen und Einwohnern geknackt. Auch Hemmingen und Ronnenberg haben bei der Bevölkerungszahl zugelegt. Den stärksten Bevölkerungsrückgang verzeichnet die Stadt Garbsen.

