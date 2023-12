Stand: 05.12.2023 13:40 Uhr Region Hannover meldet Rekord-Einwohnerzahl

In der Region Hannover leben so viele Menschen wie nie zuvor. Nach offiziellen Angaben haben die Mitgliedskommunen insgesamt knapp 1,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner gezählt. Das sei ein historischer Höchststand, heißt es von der Region Hannover. Ohne den Zuzug von Menschen aus dem Ausland hätte es in den vergangenen zehn Jahren faktisch keinen Bevölkerungszuwachs gegeben. Die meisten Neubürger kommen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Besonders starke Zuwächse verzeichneten Garbsen, Langenhagen und die Wedemark.

