Stand: 21.12.2023 09:41 Uhr Umfrage: Menschen leben gern in Hannover - doch die Werte sinken

"Wir leben gerne in unserer Stadt", das haben 85 Prozent der befragten Hannoveranerinnen und Hannoveraner in einer repräsentativen Umfrage angegeben. Die Stadt hat die Umfrage jetzt veröffentlicht, durchgeführt worden war sie im vergangenen Winter. Die Zufriedenheitswerte sind demnach im Vergleich zu vorangegangenen Umfragen gesunken. Vor allem die Innenstadt wird bei den Hannoveranern deutlich unbeliebter. Diese findet nur noch 36 Prozent der Befragten gut. Die Vielfalt an Geschäften fehle, außerdem gebe es zu viele Filialketten. Auch der Wohnungsmarkt in Hannover ist der Umfrage zufolge ein Problem. Fast die Hälfte der Befragten ist unzufrieden, vor allem wegen zu hoher Mieten. Knapp 2.500 Hannoveraner ab 16 Jahren wurden für die Umfrage interviewt. Seit 1969 werden etwa alle drei Jahre die Menschen von der Stadt befragt, um deren Bedürfnisse herauszufinden.

Weitere Informationen Hannover und Region Die Messestadt Hannover lockt vor allem mit viel Kultur und Grünflächen, das Umland mit abwechslungsreicher Landschaft. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.12.2023 | 08:30 Uhr