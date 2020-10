Stand: 07.10.2020 09:40 Uhr Reisekonzern TUI baut in der Krise sein Führungsteam um

Der Reisekonzern TUI mit Hauptsitz in Hannover baut mitten in der Corona-Krise die Konzernführung um. Vorstandsmitglied Sebastian Ebel übernimmt zum Jahreswechsel das Finanzressort von Birgit Conix. Sie hatte den Posten gut zwei Jahre inne und verlässt das Unternehmen nach Angaben von TUI auf eigenen Wunsch. Ebel ist derzeit verantwortlich für die konzerneigenen Hotels, Kreuzfahrten und Ausflugsprogramme in Urlaubsregionen. Diese Aufgabe soll der bisherige Strategie-Chef Peter Krüger übernehmen. Zusätzlich wird er für die Fluggesellschaften der TUI zuständig sein. Der Reisekonzern ist von der Corona-Pandemie stark betroffen und wird vom Staat mit Milliarden-Krediten gestützt.

Weitere Informationen Reisekonzern TUI verkleinert sein Urlaubsangebot für 2021 Das Unternehmen aus Hannover kann so eigenen Angaben zufolge profitabel arbeiten. 2022 erwartet TUI "normale Buchungen". mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.10.2020 | 09:30 Uhr