Stand: 19.01.2024 14:38 Uhr Region Hannover: Tausende Kinder haben Sprachdefizite

Die Region Hannover stellt in den kommenden vier Jahren 3,2 Millionen Euro für die Sprachförderung von Kindern bereit. Grund dafür sind die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen, wie die Region mitteilt. Von den aktuell untersuchten 12.083 Kindern hätten rund 2.235 Kinder, also 18,5 Prozent, einen Mehrbedarf an Sprachförderung. Im Einschulungsjahr 2018/2019 seien es noch 1.308 von 10.550 und damit 12,4 Prozent der untersuchten Kinder gewesen. Von der nun gestarteten Initiative sollen möglichst viele Kitas profitieren. Damit reagiert die Region auch auf den Wegfall einer bundesweiten Sprachförderung. "Wir werden mit unseren Bausteinen zur Sprachförderung den Wegfall des Bundesprogramms Sprach-Kitas nicht komplett auffangen können, aber wir wollen die Kitas mit unserem Programm dabei unterstützen, eigene Angebote machen zu können", sagte Jugenddezernentin Andrea Hanke.

