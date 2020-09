Stand: 16.09.2020 16:39 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Region Hannover: 15,5 Millionen für Sozialwohnraum

Gut bezahlbarer Wohnraum ist in Hannover knapp. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, fehlen in der Region bis 2025 rund 13.000 sogenannte Sozialwohnungen. Um die Problematik zu entspannen, hat die Region Hannover ein neues Förderprogramm aufgesetzt, um Vermietern Anreize zu bieten, ihre Objekte für sozialen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dafür hat das Sozialdezernat für die kommenden fünf Jahre 15,5 Millionen Euro eingeplant. Ziel ist es, in dieser Zeit regionsweit jährlich 80 Wohnungen dazu zu bekommen, so Sozialdezernentin Andrea Hanke. Demnach bekommen Vermieter im Monat zwei Euro pro Quadratmeter, wenn sie sich für fünf bis neun Jahre verpflichten. Verpflichten sie sich zehn bis 30 Jahre, ihr Eigentum als sozialen Wohnraum zur Verfügung zu stellen,, sind es 2,50 Euro. "Wir kümmern uns auch um den Mietausfall. Das ist also so ein Rundumsorglos-Paket und wir hoffen, dass die Vermieter unter diesen Umständen bereit sind, ihre Wohnungen zur Verfügung zu stellen", sagte Hanke.

