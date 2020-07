Stand: 13.07.2020 21:18 Uhr - Niedersachsen 18.00

Rechtsextremer bedroht Restaurantbesitzer in Hannover

Ein Hass-Brief mit Morddrohungen sorgt in Hannovers Steintorviertel für Beunruhigung bei türkischen Geschäftsinhabern. Das berichtet das NDR Regionalmagazin Niedersachsen 18 Uhr. In dem Brief, der dem NDR vorliegt, droht ein anonymer Verfasser "allen türkischen Geschäfte und Moscheen". Zu den Empfängern des Schreibens gehört auch der Restaurantbesitzer Mehmet Kılıç. Den Brief fand Kılıç nach eigenen Angaben am Sonnabend in seiner Post und erstattete umgehend Anzeige.

Imbiss-Betreiber erhalten Drohbriefe Niedersachsen 18.00 - 13.07.2020 18:00 Uhr Autor/in: Wischnewski Mehrere türkischstämmige Geschäftsleute aus Hannover haben am Wochenende Drohbriefe mit rechtsextremen Inhalt erhalten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mehrere Anzeigen bei der Polizei eingegangen

In dem an Kılıç adressierten Brief heißt es wörtlich: "Ihr werdet vernichtet", "haut endlich ab, ihr scheiß Drecks-Kanaken, wir hassen euch" (...) "wird bald schweren Krieg geben am Steintor - verlasst euch drauf". Unterzeichnet ist der Text mit "Die Deutschen". Natürlich mache ihm das Sorgen, sagt Kılıç mit Blick auf seine 30 Mitarbeiter und seine Familie. "Ich lebe seit 26 Jahren in Deutschland, meine Töchter sind hier geboren. Bisher hatten wir solche Probleme in Hannover nicht. Ich hoffe, dass die Polizei uns unterstützt." Bei der Polizei sind seit Sonnabend mehrere Anzeigen gegen rassistische Drohbriefe eingegangen. Eine genaue Zahl will die hannoversche Polizei aber nicht nennen.

Verbindungen zur Rockerszene?

Der Briefschreiber behauptet, Rocker würden bald Moscheen anzünden. Der Verfasser gibt an, die Hells Angels-Größe Frank Hanebuth "regelmäßig zu informieren". Auf Anfrage des NDR distanzierte sich Hanebuth am Montag deutlich von dem Schriftstück. Sein Anwalt Michael Nagel schreibt dazu: "Herr Hanebuth ist seit 37 Jahren am Steintor tätig. Er hat einen guten, auf gegenseitigem Vertrauen beruhenden Kontakt zu allen dort tätigen Geschäftsleuten. [...] alle dürften wissen, dass er mit solchen Briefen nichts zu tun hat. Er kennt weder den Verfasser noch den Inhalt der Briefe." Frank Hanebuth distanzierte sich bereits 2012 von rechtsradikalen Rockern. Schlagzeilen machten aber die Überschneidungen der Hells Angels zur AfD und Facebook Posts von Frank Hanebuth, in denen er eine "Law and Order" Politik vertritt.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung

Der Polizei liegen seit Montag mehrere solcher Drohbriefe vor. Sie prüft nun, ob sie demselben Verfasser zuzuordnen sind. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt mittlerweile wegen Volksverhetzung. Oberstaatsanwalt Thomas Klinge sagte dem NDR: "Wir wissen, dass solche Schreiben auch schon umgesetzt worden sind und sind darum sehr vorsichtig." Laut Klinge untersucht die Staatsanwaltschaft, ob das eine allgemeine Unmutsäußerung sein soll oder ob tatsächlich eine Gefahr dahinter steht. "Wir werden alles versuchen, um diesen Absender zu fassen", so Klinge.

Drohung ernst nehmen

Nejla Coşkun ist stellvertretende Vorsitzende der türkischen Gemeinde Niedersachsen. Für sie ist das Schreiben kein Einzelfall, man müsse es dennoch ernst nehmen. "Gerade mit Blick auf das Steintor, an dem viele Geschäfte und Restaurants von Migranten betrieben werden. Nur gemeinsam können wir demokratisch handeln, denn wir sind auch ein Teil Deutschlands", sagt Coşkun. Man habe das Land Schulter an Schulter mit den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Dass dem Restaurantbetreiber Kılıç offenbar viel am Miteinander liegt, zeigt ein Blick auf das vergangene Jahr: Im Oktober 2019 veranstaltete der Gastronom ein deutsch-türkisches Freundschaftsessen in seinem Restaurant Urfa Sofrasi, Ehrengast war Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). In Hannover hat die Drohung auch die Stadtspitze erreicht. Auch dort beschäftigt man sich mit den rechtsextremen Drohungen.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 13.07.2020 | 18:00 Uhr