Stand: 30.05.2021 11:13 Uhr Raubüberfall in Sarstedt: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Die Polizei hat am Sonnabendnachmittag in Sarstedt einen mutmaßlichen Räuber geschnappt. Die Beamten gehen davon aus, dass der 18 Jahre alte Mann am Freitagabend einen 44-jährigen Taxifahrer mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt hat. Ermittler hatten den Verdächtigen im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt war, kontrolliert, konnten ihm den Raub aber zunächst nicht nachweisen. Allerdings entdeckten sie einen Teil des gestohlenen Geldes sowie eine Schreckschusspistole in einem Gebüsch. Als der 18-Jährige am Sonnabend das Gebüsch durchsuchte, packten die Fahnder zu. Dabei entdeckten sie die ebenfalls entwendete Armbanduhr des Opfers.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.05.2021 | 12:00 Uhr