Stand: 10.03.2021 15:48 Uhr Rathaus in Hameln bis Montag per Mail nicht zu erreichen

Das Rathaus in Hameln ist seit Mittwoch um 14.30 Uhr per Mail nicht mehr zu erreichen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Stadt hat ihren Server heruntergefahren - und spricht auf ihrer Homepage von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme". Hintergrund sei ein weltweiter Hacker-Angriff, der in der vergangenen Woche bekannt geworden war. Der Angriff zielte auf das E-Mail-Programm "Exchange" von Microsoft. Die Stadt hat das Datenleck nach eigenen Angaben sofort geschlossen. Bürgerinnen und Bürger können die Verwaltung bis einschließlich Freitag nur telefonisch oder per Brief erreichen. Ab Montag früh soll der Mailverkehr nach derzeitiger Einschätzung wieder möglich sein, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.03.2021 | 06:30 Uhr