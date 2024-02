Stand: 29.02.2024 12:59 Uhr Rassistisch beleidigt? Zwölfjähriger in Hannover attackiert

Im hannoverschen Stadtteil Ahlem soll am vergangenen Dienstag ein Zwölfjähriger von einem gleichaltrigen Schüler sowie weiteren Personen angegriffen und verletzt worden sein. Ersten Angaben zufolge soll zuvor gegen 12.30 Uhr an der Bahnhaltestelle Heisterbergallee ein Streit zwischen den beiden Zwölfjährigen ausgebrochen sein. Kurz darauf habe einer der Jungen dem anderen mehrere Schläge versetzt und ihn zu Fall gebracht. Anschließend soll der Angreifer sich auf den Schüler gekniet haben, während weitere Personen ihn festhielten, wie die Polizei mitteilte. Erst ein weiterer Schüler habe die Jungen voneinander trennen können. Während der Auseinandersetzung sollen laut Polizei auch rassistische Äußerungen in Richtung des Opfers und des eingreifenden Schülers gefallen sein. Der Zwölfjährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 39 15 entgegen.

