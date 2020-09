Stand: 22.09.2020 15:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Rassismus bei Polizei: Kriminologin fordert Studie

In der Debatte über Rechtsextremismus in der Polizei hat sich Bettina Zietlow, Polizeiexpertin des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN), für eine Untersuchung ausgesprochen. Derzeit wisse man zu wenig, wo bei der Polizei Rassismus existiere, welche Strukturen ihn begünstigten und wie die Polizei vorbeugen könne, sagte Zietlow der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Eine "völlig vorurteilsfreie Untersuchung" sei daher angebracht. Die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigte Rassismus-Studie in der Gesellschaft bezeichnete sie dagegen als "nicht zielführend in der Frage, wie es damit in der Polizei bestellt ist".

Zietlow: "Man sollte nicht von Einzelfällen reden"

Zietlow geht davon aus, dass Rassismus in der Polizei kein Einzelfall-Phänomen ist. "Ich denke, über den Status des Einzelfalles sind wir hinaus", sagte sie der Zeitung. "Man stößt hier und da auf Netzwerke, von daher sollte man nicht von Einzelfällen reden." Rassismus sei aber auch kein grundsätzliches Problem der Polizei an sich. Es gebe allerdings Strukturen, "die möglicherweise Aufklärung verhindern". Die Beamten arbeiteten in Gefahrensituationen wie in einer Seilschaft zusammen und schützten sich gegenseitig. "Dann einen Kollegen zu verpetzen, ist äußerst schwierig", sagte Zietlow.

Letzte Studie fast 25 Jahre alt

Eine Studie könnte aus ihrer Sicht auch klären, ob Menschen, die eher rechts stehen, zur Polizei gehen, weil sie dort autoritäre Strukturen vorfinden, oder ob sich junge Menschen während ihres Dienstes zu Rechtsextremen wandeln. Die letzte Studie dazu stamme aus Mitte der 1990er-Jahre, sagte Zietlow.

