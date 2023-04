Stand: 13.04.2023 06:47 Uhr Rätsel um Stangen im Rapsfeld: Polizei in Elze ermittelt

Bisher unbekannte Täter haben 15 Kunststoffstangen am Rande eines Rapsfeldes in Elze (Kreis Hildesheim) platziert. Nach Angaben der Polizei waren die rund 20 Zentimeter hohen Stangen in gleichen Abständen entlang des Feldes im Boden befestigt worden. Eine aufmerksame Fußgängerin entdeckte die Konstruktion und alarmierte die Beamten. Diese entfernten die Stangen und stehen nun vor einem Rätsel. Sie vermuteten zunächst, dass es sich um die Tat eines Hundehassers handelt. Die Stangen könnten Hunde verletzen, sagte ein Polizeisprecher. Aber dazu hätten die Stangen schräg in den Boden gesetzt werden müssen. Das sei hier nicht der Fall. Die Polizei Elze sucht nun Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Konkret geht es um den Zeitraum zwischen dem 6. und 8. April. Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon (05068) 930 30 melden.

