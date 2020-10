Stand: 12.10.2020 11:11 Uhr Prozessbeginn nach Messerattacke am Maschsee in Hannover

Heute beginnt am Landgericht Hannover der Prozess gegen zwei Männer wegen versuchten Totschlags, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die beiden 22 Jahre alten Angeklagten sollen sich mit einem anderen jungen Mann am Maschseeufer in Hannover gestritten haben. Einer der Angeklagten habe den Kontrahenten mit einem Messer niedergestochen, heißt es. Sein Komplize prügelte anschließend auf den Mann ein. Der 21-jährige überlebte den Angriff am Ostersonntag nur durch eine Notoperation.

Weitere Informationen Attacke am Maschsee: Verdächtiger stellt sich Drei Tage nach einer Messerattacke am Maschsee in Hannover hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.10.2020 | 13:30 Uhr