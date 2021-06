Stand: 27.06.2021 11:41 Uhr Polizeikontrolle in Celle: Zahlreiche Raser erwischt

Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Celle am Samstagabend zahlreiche Raser geschnappt. Innerhalb von knapp zwei Stunden seien zehn Bußgeldverfahren eingeleitet worden, fünf Mal wurden Fahrverbote ausgesprochen. In einem Fall wurde ein Autorennen geahndet. Der schnellste Fahrer war mit 136 Kilometern pro Stunde in Celle unterwegs, erlaubt waren 50.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.06.2021 | 12:00 Uhr