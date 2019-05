Stand: 11.05.2019 09:00 Uhr

Polizeigesetz: Tausende Demonstranten erwartet

Es geht wieder auf die Straße: Die Gegner des geplanten neuen niedersächsischen Polizeigesetzes machen heute erneut mobil und rufen ab 13 Uhr in Hannover zu einem Protestmarsch auf. Organisator ist das Bündnis #noNPOG. Die Polizei rechnet mit bis zu 5.000 Teilnehmern - darunter Mitglieder von Parteien, Gewerkschaften und Fußballfans. "Wir appellieren an das Gewissen der einzelnen Landtagsabgeordneten. Sie sollen bei der Abstimmung nicht unter Fraktionszwang handeln, sondern sich für die Freiheit der Menschen in Niedersachsen einsetzen", sagte eine Sprecherin des Bündnisses im Vorfeld.

Polizeigesetz am Dienstag im Landtag

Zuletzt hatten im Dezember etwa 1.800 Menschen gegen den Gesetzentwurf demonstriert. Über das neue Polizeigesetz wird am Dienstag im Niedersächsischen Landtag abgestimmt. Die Reform ist ein zentrales Ziel der rot-schwarzen Koalition im Land. Es geht unter anderem um die Terrorismusbekämpfung: Der Polizei sollen hier mehr Befugnisse eingeräumt werden. Dies ist allerdings an hohe gesetzliche Hürden geknüpft. Ein Beispiel: Die Präventivhaft für potenzielle Gefährder soll auf bis zu 35 Tage ausgeweitet werden können.

