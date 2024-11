Stand: 13.11.2024 09:19 Uhr Polizei trainiert Begleitung von Fußball-Fanmärschen in Celle

Bei einer größeren Übung in Celle trainieren heute Beamte der Bundespolizei aus Uelzen die Begleitung von Fußball-Fanmärschen. Wie eine Sprecherin mitteilte, begleitet eine Hundertschaft die Gruppe aus rund 100 Fußballfans zunächst in einem Metronom von Uelzen nach Celle. Die Fans würden dabei von den eigenen Kollegen gespielt, hieß es. Im Anschluss ist laut Polizei ein Fanmarsch vom Bahnhof Celle zum Günther-Volker-Stadion an der Nienburger Straße geplant. Für die Dauer der Übung sei in dem Bereich mit leichten Verkehrsbehinderungen sowie kurzen Straßensperrungen zu rechnen, so die Beamten. Im Anschluss wollen die Teilnehmer in der ehemaligen Kaserne Hohe Wende weitere Einsatzszenarien trainieren.

