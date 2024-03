Stand: 08.03.2024 07:34 Uhr Risikospiel Braunschweig gegen Rostock: Polizei vorbereitet

Die Polizei in Braunschweig rüstet sich für das Nordduell in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock. Die Begegnung berge ein erhöhtes Gefährdungspotenzial, sagte ein Polizeisprecher. Viele der mehr als 2000 erwarteten Anhänger von Hansa Rostock werden heute wegen des Bahnstreiks voraussichtlich per Auto oder Bus anreisen. Damit beide Lager bei der Zufahrt zu den Parkplätzen nicht aufeinandertreffen, will die Polizei die Straße vor dem Stadion zeitweise sperren. Beim letzten Heimspiel in Braunschweig gegen Hertha BSC war es zu schweren Ausschreitungen mit mehreren verletzten Polizisten und Eintracht-Fans gekommen. Der Verein schließt deshalb gegen Rostock einen Zuschauer-Block, der genau zwischen der Kurve für Gästefans und dem Bereich für Eintracht-Anhänger liegt. Außerdem gibt es zwischen den Blocks ein weiteres Fangnetz für Gegenstände und mehr Ordner als bei anderen Spielen. Die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock hat auch sportlich eine große Bedeutung für den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga: Rostock steht auf dem vorletzten Tabellenplatz, Braunschweig auf dem drittletzten.

Weitere Informationen Braunschweig vor Duell gegen Rostock: "Eine große Chance für uns" Das Spiel der Eintracht gegen Hansa hat eine große Bedeutung für den Abstiegskampf. Die "Löwen" geben sich selbstbewusst. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.03.2024 | 06:30 Uhr