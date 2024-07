Stand: 23.07.2024 05:27 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Gewaltausbruch in Bad Münder

Die Polizei in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) sucht weiter nach den Hintergründen einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Am Samstagabend gerieten in der Innenstadt zwei Gruppen von je drei Männern aneinander, so die Polizei. Sie seien nach einem lautstarken Streit in einer Gasse mit Schlagwerkzeugen aufeinander losgegangen. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Zwei Männer im Alter von 25 und 31 Jahren mussten verletzt im Krankenhaus behandelt werden. Ein 26-Jähriger habe Prellungen erlitten. Laut Polizei wurden im Anschluss drei 25- bis 26-Jährige vorrübergehend festgenommen. Gegen sie werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Auslöser und der genaue Ablauf der Schlägerei sind noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer (05151) 933 222 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.07.2024 | 08:30 Uhr